Ubisoft Entertainment : Rocksmith™+ vous offre un apprentissage encore plus poussé

Si vous attendiez le retour de Rocksmith ou si vous n'avez pas encore dépoussiéré la guitare avec laquelle vous vouliez débuter, vous allez enfin pouvoir démarrer votre aventure musicale. Aujourd'hui, lors de la conférence Ubisoft Forward, Ubisoft a annoncé que Rocksmith+, un nouveau service d'abonnement qui permet aux utilisateurs d'apprendre à jouer leurs chansons préférées à la guitare acoustique ou électrique, et à la basse, sera disponible cet été sur PC, cet automne sur console et prochainement sur mobile. Ce service d'apprentissage musical interactif propose une vaste bibliothèque musicale toujours mise à jour, avec des titres de tous les genres et toutes sortes d'arrangements. Si jamais vous avez loupé cette annonce, vous en saurez plus grâce à cet article !

Les joueurs peuvent utiliser de vraies guitares ou basses, et pourront, pour la première fois, jouer de la guitare acoustique grâce à l'application mobile Rocksmith+ Connect. Grâce à elle, vous pourrez utiliser votre téléphone en guise de micro. Pour cela, synchronisez votre téléphone avec votre PC ou votre console, et votre micro intégré pourra suivre votre guitare, aucun accessoire supplémentaire n'est requis pour jouer. Cette application fonctionne également si vous souhaitez vous déchaîner sur une guitare ou une basse électrique avec ampli. Rocksmith+ est aussi compatible avec un PC ou une console grâce au câble Real Tone de Rocksmith®. Développé par Ubisoft San Francisco, fort de leur décennie d'expérience dans l'apprentissage de la guitare, Rocksmith+ reprend les bases de Rocksmith au niveau de la méthode et des outils d'entraînement, qui ont permis à près de 5 millions de personnes d'apprendre à jouer de la guitare. Rocksmith+ pourra vous aider, quel que soit votre niveau. 95 % des utilisateurs de Rocksmith ont progressé grâce à sa méthode. Rocksmith+ offre une interface visuelle unique, une détection de note améliorée à la pointe de la technologie, un retour en temps réel et des recommandations personnalisées inédites. De nouveaux outils parmi lesquels l'option de tablature Rocksmith pour les guitaristes chevronnés, la lecture MIDI, les listes de lecture, les didacticiels... et bien plus encore. Étanchez votre soif de connaissances avec Rocksmith Discover, une offre gratuite de ressources en ligne avec des ajouts réguliers de vidéos et d'articles qui détaillent la technique, la théorie musicale, des équipements de guitare, l'entretien des instruments, et bien plus. Et si vous vous sentez d'humeur créative, ajoutez à la bibliothèque vos propres arrangements de n'importe quelle musique sous licence avec Rocksmith Workshop, le nouveau système de contenu généré par les utilisateurs.

L'abonnement à Rocksmith+ sera disponible au tarif de 14,99 € par mois, 39,99 € pour 3 mois et 99,99 € pour un an. L'abonnement fournit des mises à jour de contenu gratuites avec ajouts hebdomadaires de chansons, nouveaux modes, outils d'entraînement et autres fonctionnalités de manière régulière. Le hasard n'a pas sa place dans la maîtrise de la musique, grâce à l'outil didactique révolutionnaire proposé par Rocksmith+. Aussi qualitatif soit-il, il a toujours besoin d'être perfectionné pour accueillir les millions de chansons que nous prévoyons d'ajouter. Nous invitons donc les utilisateurs à le tester gratuitement, et à sublimer notre bêta fermée sur PC. Ne manquez pas cette opportunité de tester Rocksmith+ en vous inscrivant sur rocksmith.com/beta. Restez connectés sur la plateforme des actus d'Ubisoft pour plus d'infos sur Rocksmith+.