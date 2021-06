Ubisoft Entertainment : + disponible dans de nouveaux pays sur Stadia

Ubisoft+, le service d'abonnement avec plus de 100 jeux Ubisoft sur PC, étend sa bêta Stadia en France, Belgique, Suisse et Allemagne ainsi qu'au Canada et au Royaume-Uni* après un lancement réussi aux États-Unis. Avec l'accès à Ubisoft+ sur Stadia, les abonnés peuvent jouer sans surcoût à une sélection de jeux Ubisoft sur leurs appareils préférés.

Le catalogue comprend notamment les éditions premium** d'Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising et Watch Dogs: Legion.

Par ailleurs, Ubisoft+ propose 60 % de remise sur le premier mois pour tout abonnement souscrit entre le 3 et le 22 juin 2021. Autant dire que c'est l'occasion idéale pour tester les jeux Ubisoft sur Stadia.

Pour jouer sur Stadia, les abonnés peuvent accéder à la page Ubisoft+ sur Stadia et suivre les étapes indiquées pour associer leurs comptes Ubisoft et Stadia. Les joueurs situés en Suisse, Belgique, France, Allemagne ainsi qu'au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni peuvent s'abonner à Ubisoft+ via ubisoftplus.com pour accéder à la bêta sur Stadia.

Avec l'accès à Ubisoft+ sur Stadia, les abonnés peuvent jouer sur les appareils dont ils disposent et reprendre là où ils s'étaient arrêtés sur d'autres plateformes grâce à la progression multiplateforme dans des titres comme Assassin's Creed Valhalla et Tom Clancy's The Division 2***.

Pour en savoir plus sur Ubisoft+, rendez-vous sur ubisoftplus.com.

* La version bêta de Stadia n'est actuellement pas prise en charge dans l'île de Man, à Monaco et au Luxembourg.

** Quand des éditions premium ou spéciales du jeu sont indiquées (exemple : éditions Ultimate/Gold/Deluxe), celles incluses dans Ubisoft+ sont susceptibles de ne pas inclure tous les contenus premium. Offre sujette à modification.

*** La progression multiplateforme et les fonctions cross-play sont en bêta et peuvent varier selon les plateformes. La conservation de la progression n'est pas garantie. Pour plus de détails, consultez l'article de la FAQ à ce sujet.