Ubisoft Entertainment : nomme Bénédicte Germain au poste de Directrice générale d France

Ubisoft a annoncé la nomination de Bénédicte Germain au poste de Directrice Générale de la filiale française d’Ubisoft. Agée de 46 ans, elle occupait précédemment le poste de Directrice Marketing et Communication au sein de la filiale. John Parkes, préalablement en poste, prend de nouvelles responsabilités au sein du groupe. L'éditeur de jeux vidéo ne donne pas plus de précision.



" Diplômée d'HEC avec une spécialité dans le marketing, Bénédicte va pouvoir partager à la filiale française toute son expertise et sa connaissance aiguë des joueur.euse.s. Passionnée des sujets RSE (Responsabilité sociétale des entreprises), Bénédicte saura également porter haut ce sujet auprès de l'industrie ", a ajouté Ubisoft.