Ubisoft Entertainment : nomme Virginie Haas Chief studios Operating Officer en remplacement de Christine Burgess-Quémard qui part à la retraite

Paris, le 31 août 2020 – Ubisoft a annoncé aujourd'hui que Virginie Haas, actuellement membre du Conseil d'Administration d’Ubisoft, a été nommée Executive Director, Chief studios Operating Officer et intègre à ce titre le comité exécutif d’Ubisoft, à compter du 1er septembre 2020. Virginie Haas succède à Christine Burgess-Quémard qui prendra sa retraite d'ici la fin de l'année, après une carrière exceptionnelle de plus de trente années chez Ubisoft.

Virginie Haas fera bénéficier à Ubisoft de son expérience de plus de 30 ans dans les nouvelles technologies et les services IT, au cours desquels elle a occupé des postes de direction à l'échelle mondiale, tant au sein d’un leader mondial qu’au sein d’une start-up. Virginie Haas siège au Conseil d'administration d’Ubisoft depuis 2017.

Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général d’Ubisoft, déclare : « J'ai travaillé en étroite collaboration avec Virginie au cours des trois dernières années, et suis très heureux de l'accueillir pour prendre la direction mondiale de nos équipes de production. Elle apporte au groupe des compétences éprouvées en matière de leadership ainsi qu’une grande expérience dans le développement, la transformation et la gestion d'entreprises à très forte croissance. Membre du Conseil d'administration depuis trois ans, elle connaît bien notre industrie, notre modèle économique et notre culture. Elle possède une solide expertise des fondamentaux technologiques qui impactent et transforment notre secteur, notamment dans le cloud computing, les services de « go-to-market » et la transformation numérique. »

Virginie Haas ajoute : « C'est un honneur pour moi de rejoindre Ubisoft, en succédant à Christine Burgess-Quémard, et de travailler avec des personnes aussi talentueuses et engagées partout dans le monde. Je me réjouis de contribuer au prochain chapitre de l’histoire du Groupe. »

Christine Burgess-Quémard, membre du Comité Exécutif de la société, a dirigé la production d’Ubisoft à l’échelle mondiale pendant plus de 20 ans. Elle a joué un rôle majeur dans la croissance et le développement d’Ubisoft, en tant que membre de l'équipe fondatrice qui a transformé une entreprise régionale de jeux vidéo en un leader mondial du divertissement et des services interactifs. En reconnaissance de sa contribution et de ses réalisations au sein de l’industrie du jeu vidéo, Madame Burgess-Quémard s’est notamment vu remettre le prix de « Femme de l’Année 2018 », décerné par l’organisation Women in Games.

Yves Guillemot, co-fondateur et directeur général, a déclaré : « Après une carrière exemplaire chez Ubisoft, nous souhaitons à Christine Burgess-Quémard tout le meilleur pour sa retraite. Christine nous a rejoint au tout début de l’aventure Ubisoft et a joué un rôle majeur dans le développement mondial du Groupe, la création d'un portefeuille unique de marques très respectées au sein de notre industrie et l’internationalisation de notre activité. Christine est une dirigeante exceptionnelle, avec des valeurs profondes et une grande éthique. Elle fait figure de modèle pour la nouvelle génération de femmes leaders dans les industries créatives et technologiques. L’ensemble des collaborateurs d’Ubisoft se joint à moi aujourd'hui pour la remercier chaleureusement de son immense contribution au Groupe. Elle nous manquera beaucoup. »

Virginie Haas apporte à Ubisoft plus de 30 années d'expérience dans le domaine des nouvelles technologies et des services numériques. Elle a passé une grande partie de sa carrière chez IBM, où elle a occupé différents postes de direction. En 2006, elle a rejoint le comité de direction de IBM France en tant que directrice des opérations, avant de devenir vice-présidente des ventes mondiales de services technologiques. En 2010, elle est nommée Vice-présidente mondiale des ventes de services de cloud computing d’IBM. En 2016, Virginie Haas rejoint Shift Technology en tant que directrice des revenus. En trois ans, cette scale-up de l’InsurTech, membre du Next-40, qui propose des solutions en mode SaaS basées sur l'IA, est devenue un leader mondial, avec une présence dans plus de 25 pays. Depuis septembre 2017, Virginie Haas est membre du conseil d'administration d’Ubisoft, siégeant au comité de nomination et de rémunération depuis 2018.

