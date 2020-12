Ubisoft Entertainment : nomme une vice-présidente en charge de la diversité et de l'inclusion

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé mardi la nomination de Raashi Sikka au poste de vice-présidente en charge de la diversité et de l'inclusion, à compter du 1er février 2021.

Celle qui était auparavant en charge des questions de diversité chez Uber "concevra et mettra en œuvre une feuille de route globale en matière de diversité et d'inclusion afin de soutenir et enrichir la culture d'entreprise à tous les niveaux, des Ressources Humaines au Développement éditorial et des jeux, en passant par la Communauté et le Marketing", a précisé Ubisoft dans un communiqué.

"Cette nomination constitue une étape décisive pour Ubisoft, qui travaille activement à renforcer sa culture et ses initiatives en matière de diversité et d'inclusion, tant en interne que dans l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble", a commenté le groupe.

Ubisoft a lancé plusieurs enquêtes internes cette année et promis des "changements majeurs dans sa culture d'entreprise" à la suite de témoignages d'employés ou d'ex employés dénonçant des faits de harcèlement au sein du groupe. Ces accusations ont conduit aux démissions de la directrice des ressources humaines et du directeur artistique du groupe en juillet, ainsi qu'à d'autres démissions et à des licenciements.

December 08, 2020 12:27 ET (17:27 GMT)