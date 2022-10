Ubisoft Entertainment : se dote d'un nouveau département créatif groupe

Ubisoft annonce aujourd'hui la création de son nouveau département créatif groupe pour mieux soutenir et s'aligner avec sa stratégie de portefeuille de jeux. Pour cette entreprise française de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo, cette évolution permet de mieux accompagner des équipes créatives en facilitant la prise de décision et en renforçant la responsabilité et l'autonomie des studios tout au long du processus créatif. L'ambition est de stimuler la créativité et de viser l'excellence dans la qualité d'exécution et le lancement des jeux.



Ce nouveau département créatif sera désormais structuré autour de pôles spécifiques et adaptés aux segments clés de la stratégie de portefeuille d'Ubisoft. Chaque pôle, sur la base de la vision globale d'Ubisoft, s'appuiera sur des expertises spécifiques aux attentes des joueuses et joueurs ainsi que les aspects créatifs et technologiques inhérents à son segment.



Igor Manceau, chief creative officer, a un joué un rôle prépondérant dans les fondations de cette nouvelle organisation, quittera Ubisoft pour raisons personnelles à la fin du mois de novembre. Il continuera à affiner les contours de cette structure, en étroite collaboration avec Marie-Sophie de Waubert, SVP studios operations, Martin Schelling, SVP production, Sandrine Caloiaro, chief portfolio officer, Guillemette Picard, SVP production technology et l'ensemble des directeurs des studios.



A l'issue du départ d'Igor, Marie-Sophie de Waubert reprendra temporairement la direction du département créatif afin d'assurer la meilleure transition possible pour les équipes et les projets.