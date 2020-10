28/10/2020 | 12:02

Morgan Stanley Corp a déclaré à l'AMF avoir dépassé indirectement, le 21 octobre, le seuil de 5% du capital d'Ubisoft et détenir, par l'intermédiaire de ses filiales, 5,02% du capital et 4,58% des droits de vote, suite à une acquisition d'actions hors marché.



