Ubisoft : Morgan Stanley passe sous les 5%

Morgan Stanley Corp a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 18 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Ubisoft et détenir 0,05% du capital et 0,04% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.



La banque d'affaires explique que ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Ubisoft détenues par assimilation, au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.



