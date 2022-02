Ubisoft : UBS reste favorable au dossier

UBS a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 67,50 euros sur Ubisoft, qui a publié son chiffre d’affaires du troisième trimestre et confirmé ses objectifs annuels. « Les résultats du troisième trimestre et les prévisions pour l'exercice 2022 ont, nous l'espérons, éliminé le risque que les bénéfices soient à nouveau décevants et entraînent une nouvelle vague de dégradations des estimations de profits », souligne le bureau d’études. Il pense que la valorisation d'Ubisoft est attractive dans un secteur en consolidation.