Ubisoft affiche un CA en baisse à 318,2 millions

21 juillet (Reuters) - Ubisoft Entertainment SA:

* PERFORMANCES SUPÉRIEURES AUX ATTENTES POUR LA MARQUE ASSASSIN'S CREED ET TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE AU T1

* À FIN JUIN, CA DE EUR 318,2 MLNS CONTRE EUR 352,8 MLNS IL Y A UN AN

* PRÉSENTATION DES GAMEPLAYS DE MARIO + RABBIDS : SPARKS OF HOPE ET DE SKULL AND BONES, SORTIRONT 20 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 2022

* SIGNATURE D'UN NOUVEAU PARTENARIAT DE LICENSING SUR MOBILE DE GRANDE VALEUR POUR L'UNE DE NOS MARQUES AAA

* ANNONCE DE TOM CLANCY'S DIVISION RESURGENCE SUR MOBILE

* CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS 2022-23 D'ENVIRON EUR 400 MILLION

* AVATAR : FRONTIERS OF PANDORA SORTIRA EN 2023-24

* T2 2022-2023 NET BOOKINGS ATTENDU AUX ALENTOURS DE EUR 270,0 MILLION

* NOTRE NOUVEAU PARTENARIAT MOBILE DE GRANDE VALEUR REFLÈTE L'ATTRAIT PUISSANT DE NOS MARQUES POUR LE SEGMENT MOBILE AAA EN CROISSANCE RAPIDE - PDG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)