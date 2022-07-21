Ubisoft affiche un CA en baisse à 318,2 millions

21 juillet (Reuters) - Ubisoft Entertainment SA:
* PERFORMANCES SUPÉRIEURES AUX ATTENTES POUR LA MARQUE
ASSASSIN'S
CREED ET TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE AU T1
* À FIN JUIN, CA DE EUR 318,2 MLNS CONTRE EUR 352,8 MLNS IL
Y A UN
AN
* PRÉSENTATION DES GAMEPLAYS DE MARIO + RABBIDS : SPARKS OF
HOPE
ET DE SKULL AND BONES, SORTIRONT 20 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 2022
* SIGNATURE D'UN NOUVEAU PARTENARIAT DE LICENSING SUR MOBILE
DE
GRANDE VALEUR POUR L'UNE DE NOS MARQUES AAA
* ANNONCE DE TOM CLANCY'S DIVISION RESURGENCE SUR MOBILE
* CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
NON-IFRS
2022-23 D'ENVIRON EUR 400 MILLION
* AVATAR : FRONTIERS OF PANDORA SORTIRA EN 2023-24
* T2 2022-2023 NET BOOKINGS ATTENDU AUX ALENTOURS DE EUR
270,0
MILLION
* NOTRE NOUVEAU PARTENARIAT MOBILE DE GRANDE VALEUR REFLÈTE
L'ATTRAIT PUISSANT DE NOS MARQUES POUR LE SEGMENT MOBILE AAA EN
CROISSANCE RAPIDE - PDG
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(Gdansk Newsroom)