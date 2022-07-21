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UBISOFT ENTERTAINMENT

(UBI)
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Ubisoft affiche un CA en baisse à 318,2 millions

21/07/2022 | 19:02
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21 juillet (Reuters) - Ubisoft Entertainment SA:

* PERFORMANCES SUPÉRIEURES AUX ATTENTES POUR LA MARQUE ASSASSIN'S CREED ET TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE AU T1

* À FIN JUIN, CA DE EUR 318,2 MLNS CONTRE EUR 352,8 MLNS IL Y A UN AN

* PRÉSENTATION DES GAMEPLAYS DE MARIO + RABBIDS : SPARKS OF HOPE ET DE SKULL AND BONES, SORTIRONT 20 OCTOBRE ET 8 NOVEMBRE 2022

* SIGNATURE D'UN NOUVEAU PARTENARIAT DE LICENSING SUR MOBILE DE GRANDE VALEUR POUR L'UNE DE NOS MARQUES AAA

* ANNONCE DE TOM CLANCY'S DIVISION RESURGENCE SUR MOBILE

* CONFIRMATION DE L'OBJECTIF DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS 2022-23 D'ENVIRON EUR 400 MILLION

* AVATAR : FRONTIERS OF PANDORA SORTIRA EN 2023-24

* T2 2022-2023 NET BOOKINGS ATTENDU AUX ALENTOURS DE EUR 270,0 MILLION

* NOTRE NOUVEAU PARTENARIAT MOBILE DE GRANDE VALEUR REFLÈTE L'ATTRAIT PUISSANT DE NOS MARQUES POUR LE SEGMENT MOBILE AAA EN CROISSANCE RAPIDE - PDG Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
Toute l'actualité sur UBISOFT ENTERTAINMENT
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Données financières
CA 2022 2 170 M 2 214 M -
Résultat net 2022 180 M 184 M -
Dette nette 2022 264 M 269 M -
PER 2022 28,4x
Rendement 2022 -
Capitalisation 5 143 M 5 248 M -
VE / CA 2022 2,49x
VE / CA 2023 2,25x
Nbr Employés 20 754
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Ubisoft Entertainment : Graphique analyse technique Ubisoft Entertainment | Zone bourse
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Consensus
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Dernier Cours de Clôture 41,73 €
Objectif de cours Moyen 55,59 €
Ecart / Objectif Moyen 33,2%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Yves Marie Remy Guillemot Chairman & Chief Executive Officer
Frédérick Duguet Chief Financial Officer
Claude Michel Marcel Guillemot Chief Operating Officer & Director
Christian Jean-Pierre Guillemot Director & Executive Vice President-Administration
Didier Crespel Lead Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
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MICROSOFT CORPORATION-22.83%1 961 526
ATLASSIAN CORPORATION PLC-49.75%54 310
DASSAULT SYSTÈMES SE-27.12%52 396
SYNOPSYS INC.-15.76%50 587
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.-16.79%45 230