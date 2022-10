Ubisoft affiche une perte de 139 millions d'euros (IFRS) au premier semestre 2022-2023

Au premier semestre 2022-2023, les net bookings d'Ubisoft sont en recul de 2,6% à 699,4 millions par rapport au premier semestre 2021-2022. Le résultat opérationnel de l'entreprise affiche une perte de 215,3 millions d'euros (139 millions d'euros en non-IFRS). Ubisoft a confirmé ses objectifs 2022-23 qui reposent sur une croissance significative des net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS de 400 millions d'euros. L'entreprise a par ailleurs mis en œuvre son plan d'optimisation des coûts.



Ubisoft souligne dans sa publication l'accélération de la reconnaissance des revenus du partenariat de licensing sur mobile et le fait que le nombre de joueurs uniques actifs et Monthly Active Users soit stable au premier semestre.



Frédérick Duguet, directeur financier, a déclaré " Les résultats du premier semestre reflètent notamment l'amortissement accéléré de la R&D, y compris pour les projets annulés déjà annoncés, alors que nous nous concentrons sur nos plus grandes opportunités. (...) En plus de ce lancement et des autres sorties de jeux et contenus additionnels, un contributeur important de ce semestre sera notre partenariat de licensing sur mobile. "



Yves Guillemot, co-fondateur et président directeur général, a ajouté : "Dans le cadre de notre objectif d'atteindre 2 milliards d'euros de net bookings combinés par an pour nos trois plus grandes marques à horizon cinq ans, nous avons dévoilé notre roadmap ambitieuse pour la marque Assassin's Creed, qui a reçu une réponse particulièrement enthousiaste de la part des fans. (...) En septembre, l'objectif étant de faire croître notre collaboration d'affaires avec Tencent et d'apporter de la stabilité à la Société, nous avons élargi le concert. Ceci est essentiel pour réaliser notre plein potentiel de création de valeur avec une croissance significative du net bookings et du résultat opérationnel au cours des prochaines années. "