Ubisoft: année "record" et retour aux bénéfices

Paris (awp/afp) - L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a annoncé mardi un chiffre d'affaires en hausse de près de 40% lors de son exercice décalé 2020-2021, une "année record" qui lui a également permis de renouer avec les bénéfices.

Au cours de cet exercice, marqué par l'accélération du marché du jeu vidéo dans le contexte de la crise sanitaire et des confinements, le groupe a enregistré un résultat net de 103,1 millions d'euros, contre une perte nette de 126 millions d'euros un an auparavant.

L'entreprise a également comptabilisé 141 millions de joueurs uniques actifs sur PC et consoles, un nombre en hausse de 20%

"Ubisoft a réalisé une année record", a indiqué Frédérick Duguet, directeur financier du groupe, cité dans un communiqué.

"Cela reflète les progrès réalisés dans la diversification et la récurrence de nos revenus. Nous pouvons en effet compter sur la profondeur de notre portefeuille de marques détenues" comme Rainbow Six, Assassin's Creed, The Division, Far Cry, Just Dance, Ghost Recon ou encore Watch Dogs, a-t-il ajouté.

Parmi les jeux majeurs sortis par l'éditeur sur l'exercice: une nouvelle version de Just Dance, un nouveau titre bien accueilli par la critique, Immortals Fenyx Rising, et le dernier opus de la saga Assassin's Creed, Valhalla, qui a enregistré un revenu annuel en hausse de 50% par rapport au record précédent établi en 2012-13.

"Nous nous sommes également appuyés sur un back catalogue", c'est-à-dire les jeux sortis avant l'exercice fiscal en cours comme les anciennes moutures d'Assassin's Creed ou Far Cry, "profond et diversifié qui, une fois encore, a dépassé nos attentes et a représenté, pour la troisième année consécutive, plus de 50% de nos réservations nettes", l'indicateur privilégié par l'entreprise, a souligné Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft.

"Nos actifs n'ont jamais été aussi forts", a-t-il insisté.

Concernant ses objectifs pour l'exercice 2021-2022, Ubisoft vise une croissance "à un chiffre" des "réservations nettes" (les ventes hors revenus différés) et un résultat opérationnel compris entre 420 et 500 millions d'euros.

L'année à venir verra également la sortie de Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, Roller Champions et surtout The Division Heartland, un jeu "free-to-play" issu de la série Tom Clancy's The Division.

