Ubisoft confirme ses objectifs après un net bookings en deçà des attentes au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a publié mardi un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre de son exercice décalé, mais a indiqué s'attendre à une croissance à deux chiffres à moyen terme.

Au cours du trimestre clos fin juin, le "net bookings", c'est-à-dire les ventes nettes excluant certains revenus différés, s'est établi à 326 millions d'euros, contre 410 millions d'euros un an plus tôt, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Il avait bénéficié à la même période de 2020 d'un effet exceptionnel lié aux mesures de confinement.

Selon le consensus FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un net bookings de 332 millions d'euros pour le trimestre écoulé tandis que le groupe estimait son net bookings "aux alentours" de 320 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires aux normes IFRS15 s'est inscrit à 352,8 millions d'euros, contre 427,3 millions d'euros au premier trimestre 2020-2021.

"Ce trimestre, nous avons continué à investir dans nos marques et technologies les plus importantes dans le but d'étendre de manière significative notre audience et la récurrence de nos revenus", a commenté Yves Guillemot, président-directeur général d'Ubisoft, cité dans un communiqué.

"Grâce à la qualité de nos marques, de nos technologies et avec nos équipes exceptionnelles, Ubisoft est idéalement placé pour délivrer, sur les prochaines années, une croissance à deux chiffres de son net bookings ainsi qu'une progression continue de sa rentabilité, conduisant à une hausse significative de son résultat opérationnel", a-t-il ajouté.

Pour le trimestre en cours, Ubisoft table sur un net bookings d'environ 340 millions d'euros, quasiment stable par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2021-2022, à savoir une hausse à un chiffre du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS compris entre 420 et 500 millions d'euros.

Le groupe a annoncé lundi qu'il décalerait la sortie des jeux Riders Republic et Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, initialement prévue en septembre, à respectivement fin octobre 2021 et janvier 2022.

