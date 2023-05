Ubisoft : confirme ses objectifs pour l'exercice 2023-2024

Le chiffre d'affaires IFRS 15 s'élève à 310,7 ME au 4ème trimestre 2022-2023, en baisse de -56,1% (-56,7% à taux de change constants) par rapport aux 708,0 ME réalisés au 4ème trimestre 2021-22.



Le chiffre d'affaires IFRS 15 2022-23 s'élève à 1 814,3 ME, en baisse de -14,6% (-17,4% à taux de change constants) par rapport aux 2 125,2 ME réalisés en 2021-22.



Le net bookings 2022-23 ressort à 1 739,5 ME, en baisse de -18,3% (-21,0% à taux de change constants) par rapport aux 2 128,5 ME réalisés en 2021-22.



Le résultat opérationnel non-IFRS s'inscrit à -500,2 ME contre 407,6 ME réalisés en 2021-22. Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à -400,0 ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de -3,30)E. Ils s'élevaient à 269,0 ME et 2,11 E sur l'exercice 2021-22.



Le net bookings du premier trimestre 2023-24 est attendu aux alentours de 240 ME. Pour l'exercice 2023-24, le Groupe confirme ses objectifs financiers de forte croissance du net bookings et son objectif de résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 ME.



