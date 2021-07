Ubisoft décale la sortie de Riders Republic et Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé vendredi le report de la sortie de ses jeux Riders Republic et Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, qui sortiront respectivement le 28 octobre prochain et en janvier 2022.

Les lancements de Riders Republic et Tom Clancy's Rainbow Six Extraction étaient initialement prévus les 2 et 16 septembre respectivement.

La décision a été motivée par la volonté de "donner plus de temps aux joueurs pour tester et donner leur avis sur ces jeux afin de s'assurer que nous proposons les meilleures expériences possibles et de permettre aux jeux d'atteindre leur plein potentiel", a expliqué le groupe dans un communiqué.

"Nous pensons que c'est la bonne décision pour nos joueurs et pour la performance à long terme de nos jeux", a ajouté l'entreprise.

Ubisoft a par ailleurs confirmé que ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice en cours 2021-22 demeuraient inchangés.

July 16, 2021 12:36 ET (16:36 GMT)