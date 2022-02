Ubisoft en hausse : la concentration du secteur se poursuit avec le rachat de Bungie par Sony

La concentration du secteur des jeux vidéo s'intensifie. 15 jours après l'annonce du projet de rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars en numéraire, son concurrent Sony réplique. Il a dévoilé l'acquisition de Bungie, connu en particulier pour ses jeux, Halo and Destiny, pour 3,6 milliards de dollars. En Bourse, l'action Ubisoft gagne 1,85% à 51,68 euros.



Son capital éclaté en fait une cible idéale. Par le passé, l'éditeur français a cependant déjà résisté à Electronic Arts et à Vivendi. JPMorgan pense qu'Ubisoft constitue une cible intéressante car il offre une propriété intellectuelle et une capacité de développement importantes à un prix très modeste. Toutefois, l'analyste pense que toute offre devrait être assortie d'une prime substantielle pour obtenir leur soutien.



Autre opération dans le secteur, Take-Two a annoncé au début du mois, le rachat de Zynga pour 12,7 milliards de dollars de valeur d'entreprise.