Ubisoft : en rouge, série de mesures sur le 'gaming' en Chine

Le titre Ubisoft cède près de 2,2% aujourd'hui, signant l'un des plus forts replis du SBF 120, pénalisé par un projet de 'mesures pour l'administration des jeux en ligne' porté par l'administration chinoises.



Selon la National Press and Publication Administration (NPPA), ces mesures devraient entrer en vigueur le 20 juin 2024.



Le projet de la NPPA vise notamment à 'renforcer la gestion des jeux en ligne', ' protéger les droits et intérêts légitimes des utilisateurs' ou encore ' sauvegarder la santé physique et mentale des mineurs et promouvoir un développement sain et ordonné de l'industrie du jeu en ligne'.



Le public concerné a la possibilité d'apporter remarques et commentaires jusqu'au 24 janvier 2024.



A Amsterdam, Prosus, un groupe d'investissement qui a notamment misé sur le secteur du gaming, lâche près de 15%.



