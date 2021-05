Ubisoft et accessibilité : où en sommes-nous ?

En cette Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité, des experts et partenaires d'Ubisoft ont discuté ensemble de la philosophie adoptée chez Ubisoft, et de nos dernières réussites en termes d'accessibilité des jeux.

Intervenants ayant participé à cette vidéo :

Cherry Thompson, cheffe de projet en accessibilité chez Ubisoft

Raashi Sikka, vice-présidente Diversité & Inclusion chez Ubisoft

Chris Robinson, alias DeafGamersTV, joueur sourd, promoteur de l'accessibilité et consultant

Clint Hocking, directeur créatif pour Watch Dogs: Legion chez Ubisoft Toronto

Jonathan Bédard, directeur de l'expérience utilisateur pour Immortals Fenyx Rising chez Ubisoft Québec

Maïmouna Brownrigg, cheffe d'équipe graphique pour Assassin's Creed Valhalla chez Ubisoft Montréal

En accord avec la volonté d'Ubisoft de créer des univers qui enrichissent la vie de tous les joueurs, nos équipes sont engagées dans la création de jeux inclusifs et accessibles au plus grand nombre de personnes. Une partie du travail de conception d'un jeu consiste à placer volontairement des obstacles soigneusement réfléchis devant les joueurs pour leur offrir des défis stimulants. L'accessibilité, quant à elle, consiste à supprimer tout obstacle involontaire qui empêcherait le joueur de profiter pleinement de ces expériences, voire de tout simplement y jouer. Des sous-titres de bonne qualité, la possibilité de réassigner les commandes, ou encore l'association d'effets visuels aux effets sonores sont des exemples de solutions qui suppriment ces obstacles involontaires.

Après avoir compris la nécessité de la suppression d'obstacles involontaires dans les jeux Ubisoft, David Tisserand, responsable senior de l'équipe Accessibilité, a créé en 2018 un groupe dédié au développement de l'accessibilité dans tous les studios. Son objectif était de rendre les productions Ubisoft conformes aux normes d'accessibilité les plus basiques d'ici 2020. Cette initiative a permis des progrès en termes d'accessibilité dans de nombreux jeux, ainsi que la sortie en automne 2020 des jeux les plus accessibles jamais créés par Ubisoft. Mais ces réussites étaient le résultat d'un chemin bien plus long. Aujourd'hui, la création de jeux accessibles est le fruit d'un effort global, c'est un objectif que les équipes prennent en compte tôt dans la production, bien qu'il reste encore beaucoup de travail pour continuer à améliorer cette accessibilité.

'Depuis la création du groupe, l'entreprise a énormément progressé. Aujourd'hui, nous pouvons fièrement dire que l'accessibilité devient la norme chez Ubisoft', commente David Tisserand. 'C'est satisfaisant de voir que plus de joueurs peuvent profiter de nos jeux, cela signifie que nos efforts ont eu un impact. Mais ça nous rappelle également que le chemin est encore long pour que tout le monde puisse réellement profiter de nos univers.'

Afin d'identifier au mieux et de supprimer les obstacles involontaires, nos équipes prennent soin d'inclure la communauté lors du développement de nos jeux, en organisant par exemple des ateliers avec des joueurs et des consultants en accessibilité. L'objectif est d'apprendre de leurs témoignages et de trouver des moyens d'améliorer l'expérience du plus grand nombre de joueurs possible. Grâce à ces collaborations, les jeux Ubisoft proposent aujourd'hui des options de plus en plus nombreuses pour permettre aux joueurs de profiter pleinement de leurs expériences. Nos équipes ont marqué d'importantes étapes en termes d'accessibilité, mais il reste encore beaucoup de travail pour assurer à nos joueurs une expérience de jeu accessible et inclusive du début à la fin. Ce travail va aussi plus loin que nos jeux, et doit devenir un aspect fondamental de notre entreprise, y compris lors des événements, dans nos contenus marketing, sur notre site web et chez les revendeurs.

Ubisoft s'engage à continuer d'écouter la communauté et à apprendre de ses témoignages pour mieux appréhender l'amélioration de l'accessibilité. En renforçant l'importance de l'accessibilité dans nos processus, nous nous rapprochons petit à petit de notre objectif final : faire de l'accessibilité une norme.

Pour en savoir plus sur le travail de l'équipe Accessibilité d'Ubisoft, écoutez cette interview de Cherry Thompson (en anglais), extraite du podcast d'Ubisoft Game Makers.

De l'assignation des commandes à la navigation des menus, en passant par les réglages d'affichage et les aides aux énigmes, découvrez en détail nos innovations en termes d'accessibilité dans nos derniers jeux : Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising, et Watch Dogs: Legion.