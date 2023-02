Ubisoft : hausse de 16% du CA au 3e trimestre

Ubisoft affiche un chiffre d'affaires IFRS 15 du troisième trimestre 2022-23 à 772,5 millions d'euros, en hausse de 16% (+12,8% à changes constants), portant le total des neuf premiers mois de l'exercice à 1,5 milliard, en augmentation de 6,1% (+2,3% à changes constants).



Le net bookings de l'éditeur de jeux vidéo a reculé de 2,6% (-5,4% à changes constants) à 726,9 millions sur le trimestre, en ligne avec son objectif révisé d'environ 725 millions, soit un total à neuf mois de 1,43 milliard, en repli de 2,6% (-6,2% à changes constants).



Il confirme anticiper un net bookings en baisse de plus de 10% et un résultat opérationnel non-IFRS d'environ -500 millions d'euros sur l'exercice 2022-23, puis une forte croissance du net bookings et un résultat opérationnel non-IFRS de l'ordre de 400 millions en 2023-24.



