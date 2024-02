Ubisoft : le jeu Skull and Bones est disponible

Le 16 février 2024

Ubisoft a annoncé que Skull and Bones est désormais disponible sur Ubisoft+, PlayStation5, Xbox Series X|S, sur PC via Ubisoft Store, Amazon Luna, GeForce Now et Epic Games Store. Un essai gratuit est également disponible, permettant aux joueurs de profiter du jeu pendant 8 heures sans restriction. Skull and Bones est la nouvelle franchise de l'éditeur de jeux vidéo. "Les joueurs pourront tenter de devenir le plus redoutable des capitaines pirates et pourront construire leur empire de contrebande dans ce monde périlleux", indique Ubisoft à propos de son jeu.