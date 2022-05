Ubisoft : le service Ubisoft+ va débarquer sur PlayStation

Le groupe français de jeux vidéo Ubisoft a annoncé lundi le prochain lancement de son service d'abonnement Ubisoft+ sur la plateforme PlayStation.



Le service Ubisoft+ permet aux joueurs d'accéder à plus de 100 jeux Ubisoft - dont les dernières sorties de l'éditeur, une série de titres 'classiques' et des contenus additionnels.



Actuellement disponible sur PC, Stadia et Amazon Luna, le service sera bientôt sur Xbox.



L'entreprise a également annoncé qu'elle proposerait à compter du 24 mai, là aussi sur PlayStation, un nouveau service payant, baptisé 'Ubisoft+ Classics', qui proposera une vingtaine de ses 'best sellers' tels qu''Assassin's Creed Valhalla', 'Tom Clancy's The Division' ou 'Far Cry 4'.



Le groupe compte porter le catalogue de ce service à une cinquantaine de références d'ici à la fin de l'année.



