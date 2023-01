Ubisoft : le titre recule, BofA abaisse sa cible

Ubisoft s'inscrit en forte baisse jeudi à la Bourse de Paris, le titre du groupe de jeux vidéo étant pénalisé par une note de Bank of America, qui révise à la baisse son objectif sur le titre.



L'intermédiaire estime que malgré un 'pipeline' de jeux qui tend à s'améliorer, les objectifs communiqués par la société pour son exercice 2023/2024, à savoir une croissance à deux chiffres des ventes et une amélioration significative de son résultat opérationnel, sont encore trop ambitieux.



L'analyste souligne que les pressions qui s'exercent sur le consommateur vont être amenées à peser sur les ventes de jeux vidéo et rappelle que l'équipe de direction affiche un bilan peu flatteur en matière de réalisation de ses objectifs.



BofA réitère en conséquence son opinion 'sous-performance' sur Ubisoft, dont il fait l'une de ses valeurs les moins préférées au sein du secteur de l'Internet et des médias, avec un objectif de cours réduit de 31 à 20 euros.



Vers 16h00, Ubisoft perdait 2,3%, ce qui en faisait l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120.



