Ubisoft : sortie de Far Cry 6 prévue le 7 octobre

Ubisoft annonce que Far Cry 6 sortira le 7 octobre dans le monde entier sur Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, Stadia, Amazon Luna et pour PC Windows exclusivement sur l'Epic Games Store et l'Ubisoft Store.



Le jeu, qui place le joueur dans un combat de guérilla dans un pays tropical imaginaire, sera également disponible sur Ubisoft+, le service d'abonnement de l'éditeur de jeux vidéo. Le développement de Far Cry 6 est dirigé par Ubisoft Toronto.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.