Ubisoft : nomination d'un chief creative officer

Ubisoft annonce la nomination d'Igor Manceau au poste de chief creative officer (CCO). Actuellement directeur créatif et avec plus de 20 ans d'expérience au sein du groupe, il rapportera directement au PDG Yves Guillemot et siègera au comité exécutif.



En sa qualité de CCO, Igor Manceau aura pour mission de 'définir et de cultiver la vision créative d'Ubisoft'. Il travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des parties prenantes des studios de l'éditeur de jeux vidéo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.