Ubisoft : plombé par le report du jeu 'Skull and Bones'

L'action Ubisoft accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 jeudi matin à la Bourse de Paris, l'éditeur de jeux vidéo pâtissant d'un nouveau report de plus de six mois de l'un de ses titres les plus attendus, le jeu d'aventures 'Skull and Bones'.



A 9h45, le titre Ubisoft abandonne 4,6%, contre un recul de 1,6% au même instant pour le SBF 120.



Initialement programmée pour le 8 novembre, la sortie du jeu de pirates a été repoussée au 9 mars 2023, Ubisoft évoquant la nécessité de procéder à certaines améliorations.



'Si le développement du jeu est achevé à ce stade, ce délai supplémentaire va servir à peaufiner davantage et à équilibrer l'expérience de jeu en se basant sur le retour des joueurs à l'issue des essais techniques et du programme Insider (canal de communication avec certains membres de sa communauté, NDLR), qui se sont déroulés au cours des deux dernières semaines', explique le groupe français.



Le lancement d'une version 'bêta' du jeu est par ailleurs prévue avant la sortie officielle du jeu.



'Après Avatar en juillet, c'est le deuxième jeu majeur d'Ubisoft qui est décalé cette année', rappellent les analystes d'Invest Securities.



'Skull and Bones avait été annoncé en 2017 et devait sortir en 2018. Depuis, le jeu a enchaîné les décalages', souligne la société de Bourse parisienne.



Dans son communiqué paru hier soir, Ubisoft dit néanmoins maintenir ses objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2022/2023.



Le jeu, qui se déroule dans l'Océan Indien du 17ème siècle, promet de plonger ses utilisateurs dans l'âge d'or de la piraterie, entre production de rhum et trafic d'opium.



