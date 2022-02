L'action Ubisoft chute de plus de 5% à 45,83 euros, se classant ainsi parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120. Ubisoft Connect, la plate forme distribution de services et jeux en ligne du groupe, ayant connu des problèmes techniques. " L'incident est à présent résolu ", a indiqué Ubisoft Connect dans un post sur son site.