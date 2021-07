Ubisoft reporte de nouveau la sortie du prochain opus de Tom Clancy's

Paris (awp/afp) - L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft a annoncé vendredi le report de deux titres, dont la dernière mouture de la série Tom Clancy's Rainbow Six, baptisée Extraction, initialement prévue pour septembre et repoussée à janvier 2022.

"L'objectif de cette décision est de donner plus de temps aux joueurs pour tester et donner leur avis sur ces jeux afin de s'assurer que nous proposons les meilleures expériences possibles et de permettre aux jeux d'atteindre leur plein potentiel", a expliqué l'éditeur dans un communiqué.

Baptisé Quarantine lors de sa présentation en 2019, le dernier opus du jeu d'action multijoueur à succès Tom Clancy's Rainbow Six a été renommé Extraction suite aux confinements liés à la pandémie de Covid-19.

Initialement prévu pour 2020, il avait déjà été repoussé à septembre 2021 en raison de retards de développement.

Rainbow Six est "l'un des 10 jeux les plus joués de l'industrie en 2020", selon Ubisoft. Il est également le support de compétitions de e-sport.

"Notre ambition avec Rainbow Six Extraction est de proposer une expérience AAA (super-production) à part entière qui change votre façon de jouer et de concevoir les jeux coopératifs. (...) Cette opportunité de prendre du temps supplémentaire avec une sortie en janvier 2022 va nous permettre de donner à notre vision la réalisation qu'elle mérite", a ajouté Ubisoft.

Malgré ce report après les fêtes de fin d'année, une période propice aux ventes de jeux vidéo, l'éditeur a précisé que ses objectifs financiers pour son exercice décalé 2021-2022 restaient inchangés.

Le deuxième jeu reporté est Riders Republic, un titre de sports extrêmes désormais prévu pour le 28 octobre au lieu du 2 septembre.

afp/rp