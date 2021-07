Ubisoft : repousse les sorties de deux jeux

Ubisoft a annoncé aujourd'hui que Riders Republic et Tom Clancy's Rainbow Six Extraction sortiraient respectivement le 28 octobre 2021 (au lieu du 2 septembre) et en janvier 2022.



En retardant les sorties prévues de ses jeux, Ubisoft souhaite donner plus d'opportunités aux joueurs de tester les produits et de donner leur avis, afin de s'assurer de proposer les meilleurs expériences.



' Nous pensons que les nouveaux calendriers de sortie nous permettront d'atteindre cet objectif. C'est la bonne décision pour nos joueurs et pour la performance à long terme de nos jeux ', indique la société.



Ubisoft en a profité pour confirmer ses objectifs financiers pour l'année 2021-2022.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.