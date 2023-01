Ubisoft revoit à la baisse ses objectifs annuels et affiche sa prudence pour la suite

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'éditeur de jeux vidéo Ubisoft a annoncé mercredi revoir à la baisse ses objectifs financiers au titre de son exercice 2022-2023, qui s'achèvera fin mars, tout en se montrant prudent pour l'exercice à venir.

L'inventeur des "Lapins Crétins" s'attend désormais pour l'exercice en cours à un "net bookings", l'équivalent du chiffre d'affaires, en baisse de plus de 10% par rapport à l'exercice précédent, alors qu'il prévoyait une croissance de plus de 10% jusque-là.

En parallèle, Ubisoft prévoit un résultat opérationnel non-IFRS négatif à hauteur de 500 millions d'euros, alors qu'il tablait jusqu'à présent sur un résultat positif de 400 millions d'euros.

Cet abaissement des perspectives annuelles découle de la détérioration de l'environnement macroéconomique, du report du jeu "Skull and Bones" et de la "dépréciation accélérée d'environ 500 millions d'euros de la R&D [recherche et développement, ndlr] capitalisée", a expliqué le groupe. Ubisoft a également déploré la sous-performance des jeux "Mario + Lapins Crétins: Sparks of Hope" et "Just Dance 2023".

Compte tenu d'un environnement actuel qualifié de "difficile", le groupe s'est fixé un objectif de bénéfice opérationnel non-IFRS d'environ 400 millions d'euros au titre de son exercice 2023-2024, qui s'achèvera fin mars 2024. Un objectif qui reflète "la prudence nécessaire", a indiqué le groupe. Ubisoft prévoit en parallèle une "forte croissance" du 'net bookings'.

