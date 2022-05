Ubisoft s'envole : nouvelles spéculations sur un rachat

L'action Ubisoft (+8,97% à 46,63 euros) a accru ses gains dans l'après-midi et domine désormais l'indice SBF 120 grâce à de nouvelles spéculations sur un rachat. La famille fondatrice de l'éditeur de jeux vidéo, les Guillemot, envisagerait de s'associer à une société de capital-investissement pour acquérir l'entreprise, affirme Dealreporter. La famille Guillemot détient 15,9% des actions de la société et 22,3% des actions à droit de vote. Ubisoft avait progressé nettement fin avril, Bloomberg affirmant que les fonds d'investissement KKR et Blackstone s'intéressaient à l'éditeur de jeux vidéo



Ubisoft avait déjà fait l'objet de spéculations en début d'année à propos d'un rachat après l'offre d'Activision Blizzard par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars en numéraire. Son capital éclaté, sa propriété intellectuelle et son importante capacité de développement en font une cible idéale.



Par le passé, l'éditeur français et la famille Guillemot ont cependant déjà résisté à Electronic Arts et à Vivendi. Il semblerait qu'ils n'aient pas l'intention de se laisser faire cette fois-ci non plus.