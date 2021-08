Ubisoft sous pression : tour de vis en Chine sur les jeux vidéo ?

L'action Ubisoft (-3,81% à 51,48 euros) affiche l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120, les investisseurs s'inquiétant d'un durcissement des autorités chinoises vis-à-vis des jeux vidéo. Un journal contrôlé par l'État chinois, Economic Information Daily, a en effet critiqué les jeux en ligne en les qualifiant d'"opium pour l'esprit", rapporte le Wall Street Journal. En l'espace de quelques heures, l'article n'était plus accessible sur le site Web du journal, avant de réapparaître plus tard avec certains des termes les plus durs supprimés.



Dans le sillage de cet article, l'action du géant chinois des jeux vidéo, Tencent, a chuté de plus de 6% ce matin. Son concurrent américain Activision Blizzard perd plus de 4%.



A l'occasion de la publication de ses comptes trimestriels en juillet, Ubisoft avait annoncé que les jeux Rabbids Party, Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle et Tom Clancy's The Division 2 avaient reçu l'approbation officielle en Chine. L'éditeur de jeux vidéo n'avait cependant pas précisé quand ils commenceront à contribuer à ses résultats.