Ubisoft : soutenu par des propos d'analyste

Ubisoft s'adjuge plus de 4% avec le soutien de propos d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 57 à 65 euros, mettant en avant un 'attrait spéculatif relancé suite aux méga-opérations M&A dans le secteur'.



Après l'annonce par Take-Two de l'acquisition de l'éditeur de jeux mobiles Zynga la semaine dernière, c'était mardi au tour de Microsoft d'annoncer le rachat d'Activision, permettant au nouvel ensemble de se présenter comme le troisième éditeur mondial.



'La pression est forte sur les dirigeants d'Ubisoft pour délivrer en 2022 et montrer ainsi l'intérêt de rester indépendant. Dans le cas contraire, de nombreux prédateurs pourraient se manifester parmi lesquels Vivendi et Tencent', estime l'analyste.



