Ubisoft : un jeu mobile Assassin's Creed par Level Infinite

Ubisoft annonce qu'à la suite du partenariat de licence sur mobile dévoilé en juillet 2022, son partenaire Level Infinite, filiale du groupe chinois Tencent, va éditer le jeu mobile 'Assassin's Creed Codename Jade'.



Ce jeu d'action aventure/RPG en monde ouvert sera lancé sur appareils iOS et Android. Il fera évoluer le joueur au temps du premier empire chinois unifié, soit le IIIe siècle avant Jésus Christ. Une bêta fermée sera disponible au début de l'été.



'Ce partenariat constitue une nouvelle étape dans la relation stratégique de long terme entre Tencent et Ubisoft', juge l'éditeur français de jeux vidéo, ajoutant qu'il confirme la confiance partagée dans son potentiel de croissance à long terme.



