Ubisoft : un nouveau jeu Star Wars avec Lucasfilm Games

Ubisoft annonce aujourd'hui sa collaboration avec Lucasfilm Games pour le développement d'un nouveau jeu ancré dans l'univers de Star Wars.



Selon Ubisoft, le projet 'rassemble des talents parmi les plus talentueux, expérimentés et créatifs de l'industrie du jeu vidéo' et s'appuie sur les technologies de pointe développées par Massive - dont le puissant moteur de jeu Snowdro - afin de créer une aventure Star Wars novatrice et inédite.



' C'est le début d'une collaboration de long terme avec Disney et Lucasfilm Games, et nous sommes heureux de travailler main dans la main pour enrichir l'incroyable héritage de Lucasfilm avec un jeu qui saura ravir les fans ', a commenté Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d'Ubisoft.



