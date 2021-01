UBS : Berenberg a relevé son conseil sur le titre

Berenberg a fait passer le titre de 'conserver' à 'achat', en partant du principe que la banque privée suisse semble bien placée pour surperformer.



'Bien qu'UBS ait dépassé ses pairs en 2020, nous pensons qu'il est encore possible que cette surperformance se poursuive car son bilan à faible risque de crédit et son portefeuille de prêts soutiennent des pertes sur prêts inférieures à celles de ses pairs', ont déclaré les analystes de Berenberg.



'Ses perspectives de rendement du capital sont également beaucoup plus attrayantes que celles de ses pairs', a rajouté l'analyste.



Ainsi, l'analyste allemand a augmenté son objectif de cours pour UBS de 12 francs suisses à 15,50 francs suisses.



