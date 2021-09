UBS : RBC a relevé sa recommandation sur le titre

RBC a relevé sa recommandation sur le titre à 'surperformance', contre 'performance en ligne' jusqu'ici. L'intermédiaire a également relevé son objectif de cours sur le titre, qui passe de 17,5 à 19 francs suisses.



Dans sa note de recherche, RBC justifie son relèvement par une valorisation déprimée, des catalyseurs promettant une prochaine amélioration de la rentabilité ainsi que par la perspective de prochaines redistributions de capital.



'Les tendances du troisième trimestre ne vont sans doute pas entraîner une révision à la hausse des prévisions du consensus en raison des effets saisonniers, mais l'exposition à la remontée des taux américains devrait soutenir les résultats', assure par ailleurs le broker canadien.



RBC souligne également que le groupe bancaire suisse lui semble bien positionné pour profiter des opportunités appelées à se présenter dans le domaine des thématiques ESG.



