Affaire UBS: examen du pourvoi le 27 septembre à la Cour de cassation

Paris (awp/afp) - La Cour de cassation examinera le 27 septembre le pourvoi de la banque suisse UBS contre sa condamnation à Paris pour blanchiment aggravé de fraude fiscale et démarchage bancaire illégal à un total de 1,8 milliard d'euros, a appris mercredi l'AFP de source judiciaire.

La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français, qui contrôle la bonne application du droit et non les faits, mettra ensuite sa décision en délibéré à plusieurs semaines.

Le poids lourd mondial de la gestion de fortune a été reconnu coupable le 13 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, qui a considéré que la banque avait bien, entre 2004 et 2012, démarché illégalement de riches contribuables français, afin de les convaincre d'ouvrir des comptes non-déclarés en Suisse.

La cour d'appel a prononcé une amende de 3,75 millions d'euros, une confiscation de 1 milliard (sur la caution de 1,1 milliard déjà versée par UBS) et elle a octroyé à l'État français, partie civile, 800 millions d'euros de dommages et intérêts.

Une semaine plus tard, UBS AG a annoncé se pourvoir en cassation.

Ce recours a suspendu les sanctions pénales (l'amende et la confiscation) mais pas le volet civil de la décision. Sollicitée par l'AFP, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a confirmé que les 800 millions de dommages et intérêts avaient été "versés par la banque".

UBS a toujours réfuté tout démarchage illégal et affirmé n'avoir fait qu'offrir des services liés au secret bancaire suisse. Ce dernier a pris fin, sur le papier, à partir de 2017, avec la mise en place progressive de l'échange automatique de données entre pays.

Après la décision de la cour d'appel, ni la filiale française de la banque, condamnée pour complicité de démarchage bancaire illégal à 1,875 millions d'euros d'amende, ni les quatre anciens cadres condamnés, n'ont formé de pourvoi en cassation.

UBS avait déjà été condamnée en première instance en février 2019 à une sanction-record, beaucoup plus lourde: une amende de 3,7 milliards ainsi que 800 millions de dommages-intérêts à l'État, soit un total de 4,5 milliards.

Entre les deux procès, la Cour de cassation s'était en effet prononcée dans d'autres dossiers sur l'infraction de blanchiment de fraude fiscale, et la cour d'appel avait estimé qu'elle ne pouvait adopter le même raisonnement juridique que le tribunal concernant le calcul de l'amende encourue.

afp/rp