Andreas Barfuss sera le nouvel ombudsman des banques en 2023

Zurich (awp) - Andreas Barfuss a été désigné par le conseil de la fondation de l'ombudsman des banques suisses pour succéder à Marco Franchetti, qui quittera ses fonctions d'ombudsman à la fin de l'année en cours.

Âgé de 49 ans, M. Barfuss est actuellement membre de la direction de l'Association suisse des banquiers (ASB), où il est responsable judiciaire et conformité. A ce titre, il officie également en qualité d'administrateur auprès de la fondation, ce qui lui confère une connaissance optimale de son futur poste, selon un communiqué diffusé lundi.

Formé en droit à Bâle et en économie d'entreprise à St-Gall, le nouvel ombudsman apporte, en plus de son activité d'avocat, une vaste expérience dans le domaine bancaire - il a été responsable judiciaire dans la gestion d'actifs pour UBS entre 2011 et 2016 - mais aussi dans l'informatique et les télécoms.

buc/ol