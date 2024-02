Le géant de la fintech Ant Group Co a surenchéri sur Citadel Securities, propriété du milliardaire Ken Griffin, pour l'acquisition de la banque d'investissement de Credit Suisse en Chine, a rapporté Bloomberg News dimanche.

L'offre d'Ant Group, filiale d'Alibaba Group, de construire une entreprise de titres en Chine en utilisant les opérations du prêteur suisse en difficulté Credit Suisse fera l'objet d'un examen approfondi parce que Pékin favorise un acheteur étranger, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec l'affaire.

UBS Group AG sera maintenant confronté à un dilemme : choisir entre l'offre locale plus élevée d'Ant et l'offre moins élevée de Citadel soumise en décembre, proposant environ 1,5 milliard de yuans (208,47 millions de dollars) à 2 milliards de yuans, qui a plus de chances d'obtenir l'approbation du gouvernement, a ajouté le rapport.

UBS, Ant Group et Citadel n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le rachat de Credit Suisse par UBS, la plus grande fusion bancaire depuis la crise financière mondiale de 2008, a été organisé à la hâte l'année dernière par les autorités suisses afin d'éviter l'effondrement de Credit Suisse.

Au début du mois, Reuters a rapporté qu'UBS prévoyait des réductions d'effectifs dans les mois à venir, alors que le nombre de banquiers spécialisés dans la Chine a augmenté après le rachat de Credit Suisse. (1 $ = 7,1952 yuans chinois) (Reportage de Gursimran Kaur à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu)