Bill Hwang, le fondateur d'Archegos Capital Management, a demandé jeudi à un juge de l'autoriser à citer à comparaître des documents émanant de dix banques, dans le but de rejeter la responsabilité de l'effondrement de l'entreprise sur lui, alors qu'il se défend contre des accusations de fraude criminelle.

Dans un document déposé au tribunal fédéral de Manhattan, M. Hwang a déclaré que les documents montreraient que les contreparties d'Archegos "ont joué un rôle essentiel" dans l'effondrement, en mars 2021, de sa société qui pesait autrefois 36 milliards de dollars, et que ses transactions de swaps étaient légales.

Le bureau du procureur Damian Williams, qui poursuit Hwang, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La demande de M. Hwang intervient trois jours après qu'UBS a accepté de payer 388 millions de dollars d'amendes aux autorités de régulation américaines et britanniques pour mauvaise gestion des risques au Credit Suisse, qui a perdu 5,5 milliards de dollars lors de la faillite d'Archegos.

UBS a racheté le Credit Suisse le mois dernier, sous la pression des autorités de régulation suisses. D'autres banques ont également perdu de l'argent lors de l'effondrement d'Archegos, mais moins que le Credit Suisse.

Les procureurs ont accusé Hwang d'avoir emprunté de manière agressive pour financer des swaps de rendement total qui ont porté l'exposition d'Archegos à des actions telles que ViacomCBS et Discovery à plus de 160 milliards de dollars, et d'avoir dissimulé les risques en empruntant auprès de plusieurs banques.

Archegos a fait faillite après la chute des cours de certaines de ses actions. Elle n'a pas répondu aux appels de marge et les banques se sont débarrassées des actions qui étaient adossées aux swaps et qu'elles avaient achetées en guise de couverture.

"Toute déconnexion ou atténuation entre les swaps d'Archegos et les couvertures de ses contreparties influe directement sur la probabilité que M. Hwang ait pu affecter, ou ait effectivement affecté, le marché de la manière alléguée dans l'acte d'accusation", peut-on lire dans le document déposé jeudi.

Outre UBS, les autres banques que M. Hwang souhaite citer à comparaître sont la Banque de Montréal, la Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jefferies, Macquarie, Mitsubishi UFJ, Mizuho, Morgan Stanley et Nomura.

En mars, le juge de district américain Alvin Hellerstein a rejeté la demande de Hwang de rejeter l'acte d'accusation de 11 chefs d'accusation. M. Hwang a plaidé non coupable. Un procès est prévu pour le 20 février 2024.

L'affaire est U.S. v. Hwang et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-cr-00240. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; Rédaction de Daniel Wallis)