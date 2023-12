Zurich (awp) - La société d'investissement suédoise Cevian Capital a annoncé mardi avoir investi 1,2 milliard d'euros pour s'emparer d'une participation de 1,3% d'UBS Group. Elle escompte un doublement du cours de l'action de la grande banque.

Cevian Capital, présente à Stockholm, Londres et Zurich, souligne voir "un potentiel significatif de valeur" dans la banque aux trois clés, selon les mots de son co-fondateur Lars Förberg cité dans le communiqué. "Le conseil d'administration et la direction font un excellent travail d'intégration de Credit Suisse et nous avons été impressionnés par leur engagement à poursuivre l'amélioration d'UBS".

Selon le responsable, l'établissement zurichois "renforcé par l'acquisition" est "le plus grand gestionnaire de fortune mondial avec des positions de marché et une force financière uniques". D'après lui, l'action UBS peut valoir 50 francs suisses, soit environ le double du cours actuel.

Soutien à Sergio Ermotti

Cette opération place Cevian parmi les 10 premiers actionnaires d'UBS, souligne Mirabaud dans un commentaire. Depuis la reprise de Credit Suisse par l'établissement de la Bahnhofstrasse, le suédois a investi quasiment un dixième de son portefeuille en actions UBS. Les experts jugent "intéressant" le fait que le fonds ne cherche pas à s'emparer d'un siège au conseil d'administration de la banque, ayant fait part de son soutien au directeur général Sergio Ermotti et aux équipes dirigeantes.

Dans le Financial Times, Lars Förberg a expliqué que cet investissement représente l'opportunité la plus importante dans le secteur financier mondial. Selon lui, "UBS est valorisé comme une banque européenne moyenne, et non comme un gestionnaire de fortune de premier plan". Mirabaud relève aussi qu'UBS n'a pas commenté auprès du FT.

"Cet investissement important de Cevian Capital pourrait avoir des implications significatives quant à la direction et à la valorisation futures d'UBS", ajoute Mirabaud.

Cevian est décrit comme un fonds activiste, cherchant à secouer les directions des entreprises qu'il trouve insuffisamment performantes. La société avait fait parler d'elle en Suisse en critiquant le patron du logisticien bâlois Panalpina, débarqué en 2019. Le géant de l'électrotechnique ABB a aussi été mis sous pression par Cevian, l'incitant à pousser son CEO vers la sortie et à se débarrasser de son activité dans les réseaux électriques. Le groupe avait finalement cédé 80% de l'unité au japonais Hitachi pour plus de 9 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses), opération finalisée en 2020.

Peu avant 14h, l'action UBS progressait de 2,6% à 26,02 francs suisses, en tête de l'indice vedette SMI de la Bourse suisse, en gain minime de 0,1%.

