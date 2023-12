Le fonds d'investissement Cevian Capital, connu pour investir dans des sociétés dont il veut bouleverser l'organisation, a pris une position de 1,2 milliards d'euros dans la banque suisse UBS, rapporte le Financial Times mardi matin.

Cevian, connu pour son activisme au capital d'Ericsson, ThyssenKrupp, Pearson ou de Vodafone, s'attaque à UBS. Le fonds aurait placé environ un dixième de son portefeuille sur des actions de la banque suisse, a appris le FT, ce qui en fait l'un des dix plus gros actionnaires. UBS pèse actuellement 82 MdsCHF, soit environ 86,5 Mds€.

Le patron de Cevian, Lars Föberg, estime que c'est "la plus grande opportunité dans le secteur financier mondial", car il juge qu'UBS est valorisé comme une banque lambda alors que c'est un énorme gestionnaire de patrimoine. Il voit davantage la banque comme un Morgan Stanley qu'une Société Générale, en somme. Toutefois, Cevian n'a pas l'intention de faire trop de bruit cette fois. Le FT précise que le fonds ne chercha pas à siéger au conseil d'administration et qu'il soutient le duo de dirigeants, Kelleher et Ermotti.

Déjà au capital de Nordea

La reprise express du Crédit Suisse a évidemment changé la donne pour UBS, dont le titre a déjà repris 50% depuis qu'il a croqué son compatriote. Le journal britannique des affaires rappelle que Cevian n'en est pas à son coup d'essai dans le secteur, puisqu'il est positionné dans Nordea, après avoir investi précédemment dans Danske Bank et Swedbank.