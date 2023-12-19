* PRÉSIDENT DE LA FINMA : LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL EST EN COURS ; NOUS NE SOMMES PAS PRESSÉS CAR NOUS DISPOSONS D'UNE BONNE SOLUTION INTÉRIMAIRE
* RÉGULATEUR FINANCIER SUISSE : SANS LES NOUVEAUX POUVOIRS, LA PROBABILITÉ D'UN NOUVEL EFFONDREMENT BANCAIRE EST PLUS ÉLEVÉE - INTERIM CEO
* RÉGULATEUR FINANCIER SUISSE : LES CHARGES CRIMINELLES CONTRE LE PERSONNEL DU CREDIT SUISSE SONT LIÉES AU FAIT D'AVOIR DONNÉ DE FAUSSES INFORMATIONS AU RÉGULATEUR AU FIL DES ANS
* CHEF DE LA SURVEILLANCE BANCAIRE : PLUS DE 60 PERSONNES SERONT FOCALISEES SUR LA SURVEILLANCE DE L'UBS Texte source pour Eikon : Autres informations sur l'entreprise : (Rapport de John Revill et Noele Illien)