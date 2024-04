UBS Group AG est une société holding organisée autour de 4 pôles d'activités : - gestion de fortune (54,3% des revenus) ; - banque d'investissement (24,9%) ; - banque de détail et banque d'affaires (12,3%) ; - gestion d'actifs (8,5%). A fin 2022, le groupe gère 525,1 MdsCHF d'encours de dépôts et 387,2 MdsCHF d'encours de crédits. La répartition géographique des revenus d'exploitation est la suivante : Suisse (22,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (20,2%), Amériques (39,9%), Asie-Pacifique (16,2%) et autres (1,4%).

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds