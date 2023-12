Environ six mois avant que le Credit Suisse ne soit vendu à son rival UBS lors d'un sauvetage en fin de semaine, le directeur de la banque centrale suisse voulait injecter 50 milliards de francs suisses (57,6 milliards de dollars) dans le prêteur et le nationaliser, selon trois sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

Entravé par une série de scandales et de plans de restructuration ratés sous des équipes de direction successives, le Credit Suisse a connu des retraits massifs de dépôts en octobre 2022. Le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, et d'autres responsables ont estimé que le prêteur était confronté à une crise existentielle qui ne pouvait être résolue par une simple injection de liquidités, ont déclaré deux des sources.

La nationalisation de la banque aurait permis aux régulateurs d'installer de nouveaux dirigeants capables de restaurer la confiance, a déclaré une personne au fait du dossier.

Mais le régulateur financier suisse FINMA et le ministère des finances se sont opposés à cette idée, tout comme la direction du Credit Suisse, ont déclaré les sources. Incapables de se mettre d'accord, les autorités suisses ont décidé que la meilleure solution était de laisser la société trouver sa propre voie, ont ajouté les trois sources.

Cet épisode, dont de nombreux détails sont rapportés ici pour la première fois, est l'un des nombreux points de friction entre les responsables suisses ces dernières années sur la manière de réguler les banques du pays, et notamment sur le degré de déférence à accorder aux équipes de direction.

Des entretiens avec plus de deux douzaines de personnes, y compris des fonctionnaires actuels et anciens, des cadres de l'industrie et des conseillers, montrent que ces différences ont miné la capacité des régulateurs suisses à superviser correctement le Credit Suisse, qui est devenu la première banque d'importance systémique à s'effondrer depuis la crise financière de 2008.

Dans un contexte de surveillance laxiste, le Credit Suisse est passé d'un scandale à l'autre. Lorsque le prêteur est devenu insolvable en mars en raison d'une ruée sur les dépôts, les autorités suisses n'étaient pas préparées et n'avaient qu'une seule option réaliste : le vendre à son rival UBS, soutenu par plus de 200 milliards de francs de garanties financées par l'État, comme le montrent les entretiens.

La faillite du Credit Suisse a entaché la réputation de la Suisse en tant que centre majeur de la finance mondiale et refuge sûr, et a démenti la croyance selon laquelle les banques mondiales sont plus sûres aujourd'hui.

Une meilleure compréhension de ce qui s'est passé peut contribuer à renforcer la réglementation financière mondiale et à responsabiliser les régulateurs suisses maintenant qu'ils supervisent une banque encore plus grande : après l'acquisition du Crédit suisse, UBS a un bilan de plus de 1 600 milliards de dollars, soit près de deux fois la taille de l'économie suisse.

"Beaucoup de gens ici pensent qu'il aurait mieux valu que les décideurs politiques agissent beaucoup plus tôt", a déclaré Stefan Gerlach, économiste en chef de la banque suisse EFG et ancien gouverneur adjoint de la banque centrale d'Irlande. "L'un des éléments communs à de nombreux krachs financiers est que les hommes politiques sont souvent trop prompts à accepter les points de vue des plus grandes banques.

Un porte-parole du ministère des finances a déclaré que le gouvernement avait examiné la possibilité d'une prise de contrôle publique temporaire du Credit Suisse, mais que ce n'était pas "la meilleure solution disponible". Il a ajouté que le gouvernement était en train de revoir la réglementation bancaire.

Le porte-parole n'a pas précisé quand la nationalisation avait été envisagée et n'a pas donné plus de détails.

Un porte-parole de la FINMA a déclaré que le régulateur avait commencé à exiger des mesures concrètes de la part du Credit Suisse dès l'été 2022 pour se préparer à une crise, montrant ainsi qu'il reconnaissait le risque d'une "déstabilisation de la banque". Ces mesures consistaient notamment à demander au Credit Suisse de se préparer à la vente d'unités d'affaires et, plus tard, à la vente de l'ensemble de la banque.

La FINMA disposait d'alternatives à une vente à UBS, telles qu'une résolution ou une nationalisation de la banque, a ajouté le porte-parole. Le régulateur publiera mardi un rapport décrivant sa gestion de la crise au sein de la banque.

Les porte-parole de la BNS et d'UBS se sont refusés à tout commentaire.

La vente précipitée à UBS a permis aux régulateurs d'éviter un effondrement désordonné et un impact plus large sur la stabilité financière mondiale.

Daniel Zuberbuehler, chef du régulateur suisse lors du renflouement d'UBS en 2008, a déclaré : "Il est difficile de décider du bon moment pour sauver UBS : "Il est difficile de décider du moment opportun pour intervenir".

"Si le Credit Suisse s'était effondré, cela aurait été une bombe nucléaire pour l'économie", a déclaré M. Zuberbuehler. "Néanmoins, le fait que nous ayons perdu l'une de nos deux grandes banques n'est pas une réussite.

PREMIÈRES INQUIÉTUDES

Jordan a commencé à s'inquiéter pour le Credit Suisse dès février 2020, lorsque Tidjane Thiam a quitté son poste de directeur général après qu'il est apparu que la banque avait espionné certains de ses cadres supérieurs, a déclaré l'une des sources ayant une connaissance directe de l'affaire.

L'inquiétude des régulateurs n'a toutefois pas été affichée publiquement, car ils ont formulé leurs avertissements concernant la banque "avec beaucoup de précautions" pour éviter de créer la panique, a déclaré la source.

Entre-temps, la situation de la banque n'a cessé de s'aggraver.

En 2020, alors que la pandémie de COVID-19 provoquait une ruée sur les liquidités, le Credit Suisse a eu du mal à répondre à ses besoins de financement, selon quatre personnes ayant une connaissance directe du dossier.

La crise, qui n'a pas été signalée précédemment, s'est produite lorsque les contreparties ont exigé davantage de garanties pour les fonds, ce que le Credit Suisse a eu du mal à fournir. Deux des sources ont déclaré que la banque avait du mal à faire face au fait que d'importants clients utilisaient leurs lignes de crédit.

Dans son rapport annuel de l'époque, le Credit Suisse a déclaré qu'il avait constaté une augmentation des sorties nettes de fonds en 2020, ce qui a affaibli ses réserves de liquidités, mais la banque a maintenu qu'elle disposait de "liquidités et de financements solides". Les détails de ce qui s'est passé n'ont pas été rendus publics.

Ces événements ont conduit la FINMA à obliger le Credit Suisse à détenir des réserves de liquidités plus importantes, ont déclaré trois des sources. Cette mesure permettrait à la banque de gagner du temps auprès des autorités de régulation en octobre 2022. Reuters n'a pas pu déterminer dans quelle mesure les réserves ont été augmentées.

Les réserves de liquidités du Credit Suisse ont également été mises sous pression par les scandales successifs qui ont mis en évidence les mauvaises pratiques de la banque en matière de gestion des risques. Au début de l'année 2021, le prêteur suisse a subi des pertes liées à des transactions avec un prêteur appelé Greensill, à la suite d'allégations de fraude. Quelques semaines plus tard, elle a perdu des milliards de dollars lors de l'effondrement du fonds spéculatif Archegos.

Ces deux épisodes ont entraîné des sorties de fonds de la banque, ce qui a poussé les régulateurs suisses à renforcer la surveillance, avec des mesures telles que la demande de rapports quotidiens sur les liquidités qui montrent combien de liquidités la banque peut facilement accéder, selon une source ayant une connaissance directe de l'affaire.

MANQUE DE POUVOIR

Les pouvoirs de la FINMA en tant que régulateur financier sont parmi les plus faibles du monde occidental, manquant de certains outils de base tels que la capacité d'infliger des amendes aux banques, ce que l'agence a fait pression en vain sur le gouvernement de 2021 pour changer.

Cette année-là, la FINMA s'est adressée au ministère suisse des finances, plaidant en faveur de pouvoirs supplémentaires et de la création d'un filet de sécurité en matière de liquidités financières, à l'instar de ce qui existe aux États-Unis et dans d'autres juridictions, selon un ancien fonctionnaire suisse. Une garantie de liquidité est une facilité de financement que les banques peuvent utiliser en cas d'urgence, ce qui permet à la banque centrale d'agir en tant que prêteur en dernier ressort.

De l'avis de la FINMA, le filet de sécurité en matière de liquidités est crucial et constitue le dernier élément nécessaire au bon fonctionnement de tout plan de résolution, a déclaré l'ancien fonctionnaire. À la suite de la crise financière de 2008, des banques mondiales telles que le Credit Suisse ont dû élaborer des plans de résolution, appelés "living wills", qui permettraient aux régulateurs de les dénouer sans créer de problèmes systémiques plus vastes.

À l'époque, la FINMA n'a pas reçu le soutien du ministère, a déclaré l'ancien fonctionnaire. Le ministre des finances de l'époque était Ueli Maurer, membre de l'Union démocratique du centre (UDC), un parti pro-banque.

Sous Maurer, le ministère des finances s'était rapproché des banques, qui se plaignaient que la FINMA était trop intrusive, selon trois personnes ayant une connaissance directe du travail de l'autorité de régulation et des opinions des banques.

Les banques ont fait pression sur le gouvernement pour qu'il retienne le directeur de la FINMA de l'époque, Mark Branson, un ancien banquier considéré par l'industrie comme trop dur, ont déclaré ces personnes.

M. Maurer, qui a pris sa retraite fin 2022, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans une interview accordée à la télévision suisse en décembre 2022, M. Maurer s'est dit confiant dans la capacité du Credit Suisse à remonter la pente. "Il suffit de les laisser tranquilles pendant un an ou deux", a-t-il déclaré.

Début 2021, Marlene Amstad, une ancienne universitaire, a pris la présidence de la FINMA. Peu après son entrée en fonction, elle a commencé à demander aux responsables de la FINMA des informations sur la surveillance des banques, ce que les initiés ont considéré comme une façon pour elle de regarder par-dessus l'épaule de Branson, a déclaré un ancien responsable.

Elle a ensuite demandé à ce que du personnel supplémentaire soit affecté au conseil de surveillance de la FINMA, ce qui lui aurait permis d'accroître encore la surveillance de l'équipe de Branson. Cette fonction de cadre n'a finalement pas été mise en place suite à l'opposition des responsables de la FINMA, a précisé l'ancien fonctionnaire.

Quelques mois plus tard, M. Branson est parti pour rejoindre l'autorité de régulation allemande Bafin. Son départ a marqué le début d'un remaniement qui a vu le départ de superviseurs clés responsables des banques et de la liquidation de prêteurs en difficulté.

Le porte-parole de la FINMA a déclaré que Mme Amstad ne s'était pas immiscée dans le travail de surveillance, mais qu'elle avait réorganisé les activités de la commission de surveillance pour se concentrer sur un nombre plus restreint de sujets, afin d'en approfondir la compréhension. La commission elle-même avait décidé de ne pas poursuivre l'idée de recruter du personnel supplémentaire et le personnel de l'agence n'avait pas beaucoup fluctué depuis des années, a déclaré le porte-parole.

RUÉE SUR LES BANQUES

Pour les régulateurs, les feux rouges ont commencé à clignoter en octobre de l'année dernière, lorsqu'un journaliste a publié sur les médias sociaux qu'une "grande banque d'investissement internationale était au bord du gouffre", ce qui a entraîné une ruée sur le Credit Suisse, ont déclaré deux des sources.

Dans les semaines qui ont suivi, les clients ont retiré plus de 100 milliards de francs.

La FINMA a mis en place un groupe de crise, a indiqué l'une des sources. L'autorité de régulation a également demandé au Credit Suisse de préparer des plans d'urgence, y compris des salles de données pour une vente de tout ou partie de l'entreprise, a déclaré une source.

Le porte-parole de la FINMA a confirmé que le régulateur avait demandé à la banque de se préparer à une vente.

Mais la FINMA n'était pas favorable à la suggestion de la Jordanie de nationaliser la banque. L'une des sources a déclaré que la FINMA estimait que le remplacement de la direction générale ne serait pas efficace, car les problèmes de la banque étaient beaucoup plus profonds.

Il serait plus facile pour UBS, qui pourrait secouer les rangs de la direction mieux que le gouvernement, a déclaré la source.

Il y avait également des limites à ce que la FINMA pouvait imposer à la banque. Grâce en partie aux tampons mis en place pendant la pandémie, les chiffres de trésorerie déclarés par le Credit Suisse étaient conformes à la plupart des exigences réglementaires, ce qui a réduit la capacité des régulateurs à forcer la main de la banque, ont déclaré trois des sources.

Néanmoins, le Credit Suisse a déclaré en octobre 2022 que les clients avaient retiré des fonds à un rythme tel que le prêteur n'a pas respecté certaines exigences réglementaires en matière de liquidités. Reuters n'a pas pu obtenir de détails supplémentaires sur ces violations.

La direction du Credit Suisse a cherché à poursuivre ses activités sans soutien, a déclaré un cadre de la banque. Craignant que la nouvelle d'un financement d'urgence ne s'ébruite et ne déclenche un désastre, les cadres ont averti les régulateurs du mauvais "signal" qu'une telle décision enverrait, selon l'une des sources, qui est un ancien fonctionnaire suisse.

Bien qu'elle ait préparé plusieurs communiqués de presse pour annoncer une éventuelle facilité de la banque centrale, illustrant à quel point elle était proche, la banque a finalement refusé, ont déclaré trois des sources.

Le Credit Suisse a ensuite levé 4,2 milliards de dollars auprès des investisseurs en vendant des actions plus tard dans l'année. Les retraits ont ensuite commencé à diminuer, ce qui a permis de désamorcer la pression immédiate.

Mais le calme a été de courte durée.

Lorsque la crise bancaire régionale américaine s'est propagée à l'Europe en mars, les déposants inquiets pour la sécurité de leur argent ont recommencé à retirer des milliards du Credit Suisse.

Le Credit Suisse a cherché à consolider ses finances. Il souhaite désormais l'aide des régulateurs. Il a calculé qu'une bouée de sauvetage de 50 milliards de francs de la BNS serait suffisante, selon un cadre du Credit Suisse ayant une connaissance directe de l'affaire.

Dans sa quête de devises étrangères, la BNS s'est tournée vers la Réserve fédérale américaine, utilisant une ligne de financement peu connue pour retirer environ 60 milliards de dollars, le maximum autorisé, sans publicité, ont déclaré deux sources au fait de l'affaire.

La Fed s'est refusée à tout commentaire.

Alors que la BNS s'efforçait de combler les trous de financement dans une tentative désespérée de maintenir le Credit Suisse à flot, Ursula Schneider Schüttel, chef d'un groupe peu connu de politiciens chargés de gérer les fonds d'urgence des contribuables, a reçu un coup de téléphone.

Le Credit Suisse a besoin de liquidités - rapidement.

La nouvelle ministre suisse des finances, Karin Keller-Sutter, a dit à Schneider Schüttel lors d'un appel téléphonique dans la soirée du 16 mars, un jeudi, qu'ils devraient signer autant d'argent que nécessaire pour sauver le Credit Suisse. La stabilité financière et économique du pays en dépendait, a-t-elle dit à l'homme politique social-démocrate, selon une source au fait du dossier.

L'aide de Schneider Schüttel n'avait pas été demandée quelques mois auparavant, en octobre, mais ils devaient maintenant être prêts pour ce week-end.

"Il s'agissait d'un chèque en blanc", a déclaré la source. "On nous a dit de nous préparer à approuver les fonds, mais nous ne savions pas combien.

Ce dimanche-là, UBS a accepté d'acheter Credit Suisse pour 3 milliards de francs en actions, avec l'aide du gouvernement suisse.

"Après le sauvetage d'UBS, la promesse était que cela ne se reproduirait plus jamais", a déclaré M. Zuberbuehler. "C'est pourtant ce qui s'est passé. (1 dollar = 0,8677 franc suisse)