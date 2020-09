Contrecoup pour les titres UBS et Credit Suisse après les rumeurs de fusion

Zurich (awp) - Les actions UBS et Credit Suisse lâchaient mardi une partie des gains engrangés la veille dans la frénésie de nouvelles rumeurs de fusion entre les deux grandes banques. Les analystes estiment que ce projet, s'il venait à réellement exister, a peu de chances d'aboutir.

A 11h34, le titre UBS cédait 1,2% à 11,29 francs suisses et la nominative Credit Suisse 1,6% à 10,095 francs suisses. L'indice SMI s'enrobait de 0,80%. Lundi, UBS et Credit Suisse ont bondi de respectivement 2,5% et 4,3%.

Une fois tous les deux ans, l'histoire de la fusion UBS-Credit Suisse revient, indique Vontobel, qui considère ce scénario comme "peu probable". Pour l'analyste Andreas Venditti, les difficultés réglementaires que ne manquerait pas de susciter un tel projet constituent le principal obstacle. La nouvelle entité présenterait une exposition combinée représentant 270% du PIB suisse.

Le potentiel d'économies serait massif, mais il ne faut pas sous-estimer le risque de pertes d'activités et de recettes. Les concurrents suisses et internationaux des deux banques s'en réjouiraient plutôt, prévient M. Venditti.

L'argument de la taille est repris par les analystes de JPMorgan Chase, pour qui l'union UBS-Credit Suisse donnerait naissance à un mastodonte qui présentait un problème sur le plan prudentiel pour le pays.

La faible valorisation des titres UBS et Credit Suisse fait repartir de plus belle les scénarios de fusion, note la Banque cantonale de Zurich (ZKB). En avril 2019, des rumeurs faisaient état d'une union entre UBS Asset Management et DWS, filiale de Deutsche Bank spécialisée dans la gestion d'actifs. Il y a trois ans, l'ex-patron de Credit Suisse Tidjane Thiam voulait fusionner son back office avec celui d'une autre grande banque.

L'analyste José Javier Lodeiro met en garde contre un projet qui pourrait déboucher sur un plan d'économies, déstabiliser les conseillers à la clientèle et entraîner le départ de ceux-ci vers des banques concurrentes. La probabilité d'une fusion est de 20%, affirme-t-il.

Gérant de fonds auprès de la banque genevoise Reyl, Pedro Marinheiro est également dubitatif face à ce projet. "J'aurais plutôt attendu qu'une grande banque européenne s'empare d'un acteur plus petit", affirme-t-il à l'agence Bloomberg.

