Zurich (awp) - Les analystes de Credit Suisse mettent fin à la couverture des émetteurs suisses et de leurs titres à la suite de la reprise de la banque aux deux voiles par UBS, indique vendredi soir un communiqué.

La fin de cette activité est due à l'adoption des méthodes utilisées par UBS.

La liste des émetteurs qui ne seront plus couverts comprend 61 entreprises (cotées et non cotées), tous les 26 cantons, six villes suisses et onze exploitants de centrales.

L'évaluation d'un total de 278 obligations émises et cotées à la Bourse suisse sera également arrêtée.

