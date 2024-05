Les autorités financières sud-coréennes ont notifié à Credit Suisse AG qu'il pourrait se voir infliger une amende de 50 milliards de wons (36,32 millions de dollars) pour avoir enfreint les règles de la vente à découvert, a rapporté jeudi le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo, citant des sources du secteur.

L'avis a été envoyé aux unités sud-coréenne et singapourienne de la banque, selon le rapport.

Le service de surveillance financière (FSS) devrait annoncer vendredi les résultats à mi-parcours de son enquête sur les ventes à découvert effectuées par les banques d'investissement mondiales. Le rapport indique qu'une dizaine de banques internationales pourraient se voir infliger des amendes d'un montant total de plus de 100 milliards de won à l'issue de l'enquête, mais que les sanctions seront confirmées après examen par des comités du FSS et de la Financial Services Commission (Commission des services financiers).

Le FSS a refusé de commenter le rapport du Chosun Ilbo.

L'UBS en Asie-Pacifique a également déclaré qu'elle n'avait pas de commentaire à faire. UBS a achevé le rachat du Credit Suisse en 2023.

L'organisme de surveillance des marchés financiers a déclaré la semaine dernière qu'il testait un nouveau système de contrôle conçu pour détecter les ventes à découvert illégales d'actions nationales avant de lever l'interdiction générale des ventes à découvert en Corée du Sud.

La loi sud-coréenne sur les marchés financiers interdit la vente à découvert "à nu", qui consiste pour un investisseur à vendre des actions sans les avoir empruntées au préalable ou sans avoir déterminé qu'elles pouvaient être empruntées. (1 $ = 1 376,6900 wons) (Reportage de Hyunsu Yim Rédaction de Ed Davies)