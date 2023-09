Un groupe d'experts a demandé vendredi à la Suisse de se préparer correctement à la faillite d'une grande banque, à la suite de l'effondrement du Credit Suisse, mais leur rapport au gouvernement n'a pas abordé la réforme radicale qui, selon certains, est nécessaire.

Le groupe UBS est devenu la plus grande banque suisse au début de l'année, après que le gouvernement a organisé à la hâte et financé en partie son rachat du Credit Suisse, afin d'éviter la faillite de cette banque.

La faillite de l'une des plus grandes banques du monde et d'un ancien symbole de la puissance financière de la Suisse a aveuglé les fonctionnaires et les régulateurs du pays, qui étaient depuis longtemps aux prises avec le prêteur qui passait d'un scandale à l'autre.

Vendredi, un groupe d'experts suisses, comprenant des banquiers et des universitaires, a exhorté le gouvernement à améliorer sa préparation au cas où UBS, qui est maintenant beaucoup plus grande, rencontrerait des difficultés.

Ils n'ont pas demandé que l'autorité de régulation du pays, la FINMA, soit dotée d'une plus grande influence et du pouvoir d'imposer des amendes. En revanche, ils ont déclaré que la FINMA devrait avoir davantage de pouvoirs d'intervention et que la coordination entre les autorités suisses devrait être améliorée. Les experts ont également suggéré de faciliter l'accès des banques au financement de la banque centrale, en assouplissant les règles relatives aux garanties pouvant être offertes en contrepartie.

Le rachat du Credit Suisse - le premier sauvetage d'une banque mondiale depuis la crise financière de 2008 - confère un pouvoir énorme à UBS, qui se débarrasse ainsi de son principal rival.

Elle modifiera le paysage bancaire suisse, où les succursales du Credit Suisse et d'UBS sont disséminées un peu partout, parfois à quelques mètres l'une de l'autre.

Les banques, qui sont parmi les plus importantes du point de vue systémique dans la finance mondiale, détiennent des actifs combinés représentant jusqu'à 140 % du produit intérieur brut suisse, dans un pays dont l'économie est fortement tributaire de la finance.

Lors de la crise financière mondiale de 2008, c'est UBS, et non le Crédit suisse, qui a eu besoin d'être sauvée par l'État.

À l'époque, la banque centrale suisse avait prêté plus de 54 milliards de dollars à un véhicule qu'UBS utilisait pour se débarrasser de ses dettes problématiques, y compris les prêts subprime. (Rédaction : John O'Donnell ; édition : Susan Fenton)