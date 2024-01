UBS va de l'avant avec l'intégration de Credit Suisse, mais deux investisseurs clés craignent que la banque suisse ne se trouve sur une trajectoire de collision avec les régulateurs en raison de sa taille.

L'année dernière, UBS a racheté son rival dans le cadre d'un sauvetage orchestré par l'État, créant ainsi une banque dont le bilan s'élève à plus de 1 600 milliards de dollars, soit près de deux fois la taille de l'économie suisse. Ses actions ont augmenté d'environ 50 % depuis le mois de mars, lorsque l'opération a été annoncée, surpassant l'indice Stoxx des banques européennes.

Cependant, la société de services aux actionnaires Ethos, qui conseille des clients détenant au total entre 3 et 5 % des actions d'UBS, s'inquiète de l'influence que la banque pourrait avoir sur la future réglementation bancaire, ce qui pourrait compromettre la capacité de la Suisse à contrôler la prise de risques.

Un autre investisseur, un actionnaire du top 10 qui a parlé à Reuters sous couvert d'anonymat, a déclaré que la possibilité d'un conflit persistant avec les régulateurs et les législateurs suisses au sujet de la taille de la banque pourrait entraver le bon fonctionnement du prêteur.

Pour la Suisse, l'enjeu est de taille.

UBS domine certaines parties du marché bancaire suisse, telles que les prêts commerciaux, et pourrait constituer un risque pour l'économie si elle rencontrait des difficultés.

Le rachat de sa rivale par UBS a déclenché un débat sur la pertinence du cadre réglementaire "too big to fail" issu de la crise financière de 2008.

Les banques d'importance systémique mondiale, telles qu'UBS, sont tenues de planifier leur résolution, ce qui devrait permettre aux régulateurs de les dénouer sans répercussions systémiques plus larges. La résolution du Credit Suisse a été envisagée mais n'a pas été poursuivie.

Au printemps, le ministère suisse des finances soumettra au parlement un examen des banques d'importance systémique du pays après les événements de mars dernier.

"Nous sommes toujours très inquiets de la taille d'UBS en particulier par rapport au marché suisse, a déclaré Vincent Kaufmann, directeur général d'Ethos, à Reuters.

"Nous voyons une distorsion potentielle de la concurrence dans plusieurs activités et une concentration des risques dans certaines activités".

La Suisse est confrontée à un problème de taille trop importante pour échouer, ce qui nécessite "une législation forte et des ressources beaucoup plus importantes pour l'organe de surveillance", a-t-il ajouté.

"La législation devrait exiger une base de capital plus solide. UBS fera certainement pression contre cela et sa taille accrue aura probablement un impact plus important sur le processus législatif", a déclaré M. Kaufmann.

DERISKING

UBS a déclaré que l'accent mis sur son bilan est trompeur. Elle détient environ 20 % de ses actifs totaux en actifs très liquides et 15 % en prêts hypothécaires aux particuliers et aux clients fortunés, qui présentent très peu de risques, a-t-elle déclaré dans des commentaires envoyés à Reuters par courrier électronique.

Le bilan de la banque sera encore réduit au cours des trois prochaines années et "les éléments de préparation à une résolution potentielle sont en place et seront encore améliorés pour la banque combinée", a déclaré UBS.

Néanmoins, le défi pour UBS sera de gérer une activité qui récompense les investisseurs tout en étant acceptable pour les régulateurs du point de vue du risque, a déclaré à Reuters l'un des dix premiers actionnaires de la banque.

L'autorité de surveillance financière suisse FINMA et la banque centrale doivent être à l'aise avec son modèle d'entreprise, a déclaré l'actionnaire principal, sinon il pourrait y avoir des frictions sur les risques que pose une banque de cette taille.

Si UBS veut rester une banque suisse, la résolution du débat sur la réglementation dans son pays d'origine est une condition nécessaire, a déclaré l'actionnaire principal.

Dans l'intervalle, UBS devrait atténuer les risques liés à son bilan, a ajouté cette personne, qui a exprimé sa confiance dans la direction actuelle tout en soulignant la nécessité de préparer un plan de succession solide.

Le CEO Sergio Ermotti a déjà déclaré qu'il prévoyait de rester à la tête d'UBS jusqu'en 2026.

La FINMA, qui vient de nommer un nouveau CEO, a refusé de commenter lorsque Reuters l'a contactée.

Un porte-parole de la Banque nationale suisse a déclaré qu'au vu de l'importance systémique accrue d'UBS et des risques associés pour la Suisse, les autorités du pays doivent procéder à une analyse approfondie et tirer les leçons de l'expérience du Credit Suisse.

RÉTABLIR LA CONFIANCE

Les régulateurs ne sont toujours pas préparés à l'éventualité où UBS aurait besoin d'un soutien public, a déclaré à Reuters, sous couvert d'anonymat, un haut responsable politique impliqué dans un groupe d'urgence mis en place par les régulateurs suisses pour le Credit Suisse en 2022.

Dans une interview accordée au journal suisse NZZ samedi, le président de Swiss Life, Rolf Dörig, a déclaré que la nouvelle UBS était "trop grande pour le pays". Si l'UBS devait être sauvée, ce serait dévastateur".

Mais certains investisseurs sont attirés par la stratégie de croissance de l'UBS, qui se concentrera sur les activités de gestion de fortune au niveau mondial et sur ses activités de banque de détail et de banque d'entreprise en Suisse.

En décembre, Cevian Capital a déclaré avoir accumulé une participation de 1,3 %, pariant sur un double redressement de ses actions.

"Une fois l'intégration terminée, la nouvelle banque ne sera pas beaucoup plus grande que l'ancienne UBS", a déclaré Andreas Thomae chez Deka Investment, qui détient 0,12 % des actions de la banque d'après les données du LSEG.

L'intégration est une tâche de plusieurs années qui impliquera des milliers de suppressions d'emplois en Suisse et ailleurs.

"En se rétrécissant, UBS s'accommode également de la politique suisse", a déclaré M. Thomae.